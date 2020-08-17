الحلو يرحب باستئناف عمل لجنة التنسيق الفني المشتركة

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أعرب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في ليبيا، يعقوب الحلو، اليوم الإثنين، عن ترحيبه باستئناف عمل لجنة التنسيق الفني المشتركة، داعيًا إلى توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال الحلو، وفقًا لمكتب إعلام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “نرحب بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها لاستئناف عمل لجنة التنسيق الفني المشتركة جنبًا إلى جنب مع مجموعات العمل المختلفة التابعة لها”.

وأضاف، “يجب علينا جميعًا توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد لضمان التعافي المبكر بما يؤدي إلى التقدم في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة في ليبيا”.