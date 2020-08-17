الترجي ينفي تعاقده مع موهبة الأهلي بنغازي محمد الشطشاط
أخبار ليبيا24
أكد نادي الترجي التونسي في خطاب موجه لنظيره الأهلي بنغازي أن اللاعب محمد الشطشاط لم يجري أي اختبارات مع الترجي ولم تكن هناك أي اتصالات معه.
وكانت عديد وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي قد نشرت أخبار ارتباط الشطشاط بنادي الترجي التونسي.
وجاء خطاب الترجي عقب مخاطبة النادي الأهلي للأمين العام الاتحاد اللييي بخصوص الرياضي محمد الشطشاط حول ما وصفها بعملية القرصنة والاحتيال التي وقعت من قبل الأكاديميات.
وأشار نادي الأهلي إلى أن إحدى الأكاديميات قامت ، بتغرير الرياضي بأوهام الاحتراف في نادي الترجي من خلال إجراء الرياضي اختبارات في النادي التونسي تمهيداً لانتقاله.
ويعد الشطشاط 16 عام من المواهب الليبية الواعدة ويمتلك إمكانيات فنية عالية وسبق وأن قدم أداءً ملفت مع الفئات السنية لنادي الأهلي في بنغازي.