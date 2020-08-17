الترجي ينفي تعاقده مع موهبة الأهلي بنغازي محمد الشطشاط

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أكد نادي الترجي التونسي في خطاب موجه لنظيره الأهلي بنغازي أن اللاعب محمد الشطشاط لم يجري أي اختبارات مع الترجي ولم تكن هناك أي اتصالات معه.

وكانت عديد وسائل الإعلام ومواقع تواصل اجتماعي قد نشرت أخبار ارتباط الشطشاط بنادي الترجي التونسي.