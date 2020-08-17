البرلمان: تمثيل الشعب الليبي ومؤسساته يبقى حكرا على المجلس أو من يفوضه

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد مجلس النواب الليبي، أن تمثيل الشعب الليبي ومؤسساته يبقى حكرا على مجلس النواب أو من يفوضه، مشيرا إلى أن الادعاء بغير ذلك يشكل جريمة تعاقب عليها القوانين الليبية السارية وفق مسميات جنائية متعارف عليها.

وقال المجلس في بيان أمس الأحد، إن الشرعية في التمثيل السياسي للشعب الليبي ومكوناته ودوائره الانتخابية وأقاليمه التاريخية السياسية هي شرعية انتخابية ولا يجوز لأي كيان غير منتخب ادعاء تمثيل الشعب أو جزء منه.

وحذر المجلس، من مغبة السير في أي خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة الليبية، أو من شأنها ارتهان أي شبر من أرض ليبيا للاحتلال الخارجي وإعادة المستعمر بمسميات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيقة.

وشدد مجلس النواب في سياق بيانه، على حرية الأفراد والجماعات في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وفق ما سمح به الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، مؤكدا أن نشاطها يكون وفق ما تسمح به تلك القوانين، وبما لا يتعارض مع عمل واختصاصات المؤسسات الرسمية للدولة.

ونوه المجلس، إلى أنه يتابع عن كثب إرهاصات استئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسي والوصول الى حل دائم يضمن لليبيا وحدتها ولشعبها الأمن والاستقرار والرخاء وينهي حالة الحرب ويطمئن دول الجوار والمنطقة من تبعات الحرب وانتشار السلاح وخطر المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

وأعلن المجلس، أنه يتدارس مشروع قانون يتم بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أي دولة أو هيئة أو شركة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية تتعاطى أو تعترف بغیر مؤسسات الدولة الليبية الرسمية، موضحا أنه من بين تلك الإجراءات دراسة اتخاذ تدابير رادعة تجاه هذه الدول والمنظمات الدولية والمنع من مزاولة النشاط بالنسبة للهيئات والحرمان من العقود والامتيازات وإلغاء القائم منها بالنسبة للشركات الأجنبية.

وجدد مجلس النواب، تأكيده على حرصه ومثابرته على أن ينال جميع الليبيين ومختلف أقاليم البلاد حقوقهم العادلة في المشاركة السياسية وتقاسم الثروات والتنعم بها، داعيا كافة أبناء الشعب الليبي الى نبذ دعوات الفرقة والتشرذم والانقسام واستنهاض روح الأخوة والمواطنة والعيش الكريم المشترك.