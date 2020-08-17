الاستشارية طبرق: تسجيل إصابتان جديدتان بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية الطبية لمجابهة كورونا في طبرق أحمد الفزاني لـ”أخبار ليبيا24″ الأحد إنه تم تسجيل إصابتان جديدتان بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

وأضاف الفزاني أنه بهذه النتيجة يصل عدد الإصابات إلى 104 إصابة وتسجيل 42 حالة شفاء وخروجها من الحجر الصحي وتسجيل عدد 11 حالة وفاة وعدد الحالات النشطة الآن 51 حالة منها حالة على التنفس الصناعي وعدد 3 حالات نعتبرها مابين حرجة وخطيرة، والبقية عادية ومتوسطة.

وتابع عضو اللجنة :”نقدم العلاج داخل الحجر لتدعيم المناعة وهو ماكان سبباً في زيادة أعداد حالات الشفاء، وهنالك بعض الحالات المصابة محجورة في المنازل ونتابعها بصفة دورية وحالتها مستقرة وفي طريقها للشفاء”.

وأوضح الفزاني أن متوسط عدد الحالات في قسم العزل يومياً مابين 18 إلى 20 حالة اشتباه، أما الحالات اليومية العادية والاستفسار عن طريق الهاتف نعتبره عملًا يوميًا ونجيب عن أي استفسار.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد سجلت أول حالة مصابة بتاريخ الثالث والعشرين من الشهر الماضي ليصل عدد الحالات إلى 104 قبل أن يتم الشهر عن اكتشاف أول حالة مصابة بالمدينة.