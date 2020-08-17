أوغلو وبومبيو يتفقان على مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء

أوغلو وبومبيو يتفقان على مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء

أخبار ليبيا24 – سياسة

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، القضايا المشتركة بين البلدين والتطورات في ليبيا وشرقي المتوسط وسوريا.

أكد تشاووش أوغلو، في تصريحاته لوكالة الأناضول بعد لقائه بومبيو على هامش زيارته إلى جمهورية الدومينيكان أمس الأحد، أن الطرفين اتفقا على مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء.

وأشار تشاووش أوغلو، أنّهما بحثا العلاقات بين البلدين، والملفات الساخنة على رأسها ليبيا، والتوصل لاتفاق على مواصلة التشاور على مستوى الخبراء في الشأن الليبي، على حد قوله.