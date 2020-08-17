أكار: ماضون في تنفيذ توصيات أردوغان في ليبيا وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين في زيارة جديدة لطرابلس

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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين، إن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب حكومة الوفاق، لتحقيق أهداف تركيا تماشيا مع توصيات الرئيس أردوغان.

أتى ذلك في كلمة، عقب زيارته القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب في طرابلس، برفقة نظيريه القطري خالد بن محمد العطية، والليبي صلاح الدين النمروش.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق بالمعدات العسكرية والمرتزقة من مختلف الجنسيات، رغم الدعوات الدولية لوقف ذلك.

وشارك أكار ورئيس الأركان يشار غولر، والعطية والنمروش، في وجبة غداء أقيمت في القيادة العسكرية التركية في طرابلس رفقة عناصر عسكرية تركية.

وقال أكار، وفقًا لوكالة الأناضول، “ليبيا لليبيين ونقف إلى جانب الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن تركيا بذلت وستواصل بذل جهودها تماشيا مع توصيات الرئيس أردوغان من أجل تحقيق أهدافها في وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامتها وأمنها.