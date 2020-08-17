أبوطرطور رئيسًا لتسييرية الاتحاد الليبي للإسكواش

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أصدرت اللجنة الأولمبية الليبية الأحد قرارًا بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة للاتحاد الليبي للإسكواش.

وكلفت اللجنة الأولمبية من خلال القرار الذي حمل رقم 48 محمد أبوطرطور برئاسة لجنة تسييرية مؤقتة للاتحاد الليبي للإسكواش وكلفت ياسين الفايدي نائب له.

وبحسب اللجنة الأولمبية فإن هذا القرار جاء استجابة لما أقرته الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتنس والإسكواش بشأن فصل لعبة الإسكواش وتحويل اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات للاتحاد.