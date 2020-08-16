وليامز ومعيتيق يؤكدان ضرورة وقف التصعيد العسكري وإعادة إنتاج النفط

أخبار ليبيا24 – سياسة

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال اتصال هاتفي أمس السبت، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، التطورات في ليبيا وخاصة في سرت والجفرة والموانئ النفطية.

وبحسب ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأحد، فقد أكد الطرفان على ضرورة وقف التصعيد العسكري وإعادة إنتاج النفط.

وشدد الطرفان، على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي (2510).