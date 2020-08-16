نادي النجوم يحتفل بافتتاح ملعب جديد ومقر إداري حديث

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح نادي النجوم عدد من مرافقه الجديدة خلال احتفاليه نظمت بمقرة في حي السلماني بمدينة بنغازي.

وأعلن نادي النجوم خلال الاحتفالية عن افتتاح ملعب جديد لكرة القدم الخماسية، إضافة إلى مقر إداري حديث متكامل يحوي عدد من المكاتب وصاله للاجتماعات ومسجد .

وشهدت الاحتفالية حضور لفيف من الشخصيات الرياضية وقدامي اللاعبين و مشجعي النادي .

وقام رئيس مجلس إدارة نادي النجوم المهندس مصطفى الدينالي بتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إبراز النادي بالشكل الذي ظهر عليه مؤخرا .