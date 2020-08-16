موظفو قطاع الكهرباء بدرنة يطالبون الثني بالإفراج عن زميلهم الموقوف

أخبار ليبيا24 – متابعات

طالب موظفو قطاع الكهرباء في مدينة درنة وضواحيها، من رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بالإفراج عن زميلهم محمد فرج إدريس الموقوف منذ أيام.

وجاء إيقاف المهندس بشركة الكهرباء بدرنة محمد فرج إدريس، على خلفية ظهوره قبل أيام في تسجيل مصور نشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحدث فيه عن ملفات فساد مالية في الهيئة العامة للكهرباء.

وذكر الموظفون في بيانهم اليوم الأحد، أنهم “يستنكرون ما حصل لزميلهم عقب توقيفه لتطرقه إلى أسباب تردي خدمات قطاع الكهرباء وإظهاره للمواطن وبيان الحقيقة التي لطالما أخفاها ضعفاء النفوس حتى لا تظهر سرقتهم أمام العيان”، حسب قولهم.

وطالب الموظفون، من الثني بضرورة الإسراع في إطلاق سراح محمد فرج إدريس، مؤكدين أن كل ما ذكره زميلهم “جزاءً من الحقيقة الغائبة”، إضافة إلى كونه يشهد له الجميع بوطنيته واجتهاده في مجال عمله، وفق نص البيان.

كما طالب موظفو قطاع الكهرباء في مدينة درنة وضواحيها، من عبدالله الثني بإقالة رئيس الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري، مؤكدين ثقتهم بالجيش الوطني الليبي وكافة رجال الأمن.