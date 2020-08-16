أمن الجبل الأخضر يقفل المقاهي وصالات المناسبات ظهور حالات جديدة في مدينة البيضاء والوضع خرج عن السيطرة

أخبار ليبيا 24 – صحة

طالب المكتب الإعلامي لمديرية أمن الجبل الأخضر جميع أصحاب المقاهي وصالات الأفراح ومحلات تأجير خيام المناسبات الإقفال فورا .

وناشد المكتب الإعلامي لمديرية أمن الجبل الأخضر في منشور له على صفحتها الرسمية بتغليب مصلحة المواطن على المصلحة الشخصية .

وأكد المكتب أن هذه الإجراءات تأتي بعد تفشي وباء كورونا، مطالبًا الجميع بالمساهمة في حماية أنفسهم وعدم التجمع .

وختم أن الأمر أصبح خطيرا بعد ظهور حالات جديدة في مدينة البيضاء، وكذالك المدن والمناطق المجاوره على الجميع إدراك صعوبة المرحلة .