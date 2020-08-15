نادي النجوم ببنغازي يحتفل بافتتاح مقر إداري جديد ملعب لخماسيات كرة القدم نادي النجوم ببنغازي يكرم عدد من الشخصيات خلال حفل افتتاح مقره الجديد

أخبار ليبيا24

افتتح نادي النجوم في بنغازي، الجمعة عدد من مرافقه الجديدة خلال احتفالية نظمت بمقرة في حي السلماني وسط حضور لفيف من الشخصيات الرياضية وقدامي اللاعبين ومشجعي النادي.

وأعلن النادي افتتاح ملعب جديد لكرة القدم الخماسية إضافة إلى مقر إداري حديث متكامل يحوي عدد من المكاتب وصالة للاجتماعات ومسجد.

وكرّم، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم الرياضي الثقافي الاجتماعي، المهندس مصطفى الدينالي خلال الاحتفال عدد من الشخصيات التي ساهمت في إبراز النادي بالشكل الذي ظهر عليه مؤخرًا.