مستشار أردوغان لمستشار الأمن القومي الأمريكي: نسعى لإنهاء النزاعات في ليبيا الطرفين يبحثان عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اتصالاً هاتفيًا، بمستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت سي أوبراين، لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان لها، نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أن الاتصال الهاتفي شهد مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وحسب البيان، زعم قالن، أن تركيا تريد حل المشاكل وإنهاء النزاعات، في ليبيا وشرق المتوسط، في إطار القانون الدولي، من خلال السلام والمفاوضات، حسب قوله.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء الماضي، أن سفينة “أوروتش رئيس” بدأت أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد في شرق البحر المتوسط.

وذكر دونماز في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “خطوة بخطوة في البحر المتوسط، أوروتش رئيس بدأت بالمسح السيزمي ثنائي الأبعاد”.

وأضاف أنه جرى إنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح السيزمي ثنائي الأبعاد حتى 23 أغسطس، متمنيا السلامة والنجاح للسفينة في عملها.

وانطلقت السفينة التركية يوم الإثنين الماضي، من ولاية أنطاليا، إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي “أتامان” و”جنغيز خان”، ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فرداً، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد التركي واستمرار انتهاكاتها بالتنقيب في البحر المتوسط، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أن تركيا ستدافع حتى النهاية عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط على حد زعمه، مُدعًيا أن تركيا أثبتت حسن نيتها فيما يخص شرقي المتوسط.