في استمرار واضح لنشر الإرهاب والتطرف.. تركيا ترسل إرهابي خطير إلى ليبيا

أخبار ليبيا24 – خاصّ

لازالت تركيا تواصل تدخلاتها العسكرية غير الشرعية في ليبيا، إضافة إلى استمرارها في إرسال العناصر الإرهابية والمتطرفة إلى البلاد تعزيز دور المليشيات في غرب ليبيا ودعم قوات حكومة الوفاق الوطني.

وتأتي هذه التدخلات التركية التي كانت سببا رئيسيا في زعزعة أمن واستقرار ليبيا مؤخرا، في الوقت التي تبذل فيه الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ودول أوروبية ودول الجوار مساع حثيث لوقف وقوع أي مظاهر أو صراع مسلح في سرت والجفرة ومنع أي تصعيد عسكري جديد في البلاد.

ويدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات حكومة الوفاق بالسلاح وعتاد منذ توقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط وأخرى حول التعاون الأمني والعسكري مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في نوفمبر الماضي، وسط استنكار ورفض محلي وإقليمي ودولي واسع لهذه الاتفاقية التي وصفها الكثيرين بـ”المشبوهة وغير الشرعية”.

ووصل إلى ليبيا أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين خلال معارك طرابلس كانوا من بينهم قادة وعناصر تنتمي إلى تنظيمات إرهابية ومتطرفة، في ظل صمت دولي وإقليمي يخالف كافة القوانين الدولية التي تجرم دعم الإرهاب ونشر الفوضى في المنطقة.

ولازال الرئيس التركي أردوغان يستمر في نشر الفوضى في ليبيا بإرساله للإرهابيين، بعد ما كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، النقاب عن وصول قيادي خطير في تنظيم الدولة “داعش” إلى الأراضي الليبية قادما من تركيا.

وقال المحجوب، إن الإرهابي يدعو “فيصل بلو” أحد القياديين البارزين بتنظيم داعش والذي كان يوصف بأمير الجماعة في منطقة تل أبيض السورية، مشيرا إلى أنه كان من ضمن الجماعات المتطرفة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية نشرت أمس الجمعة، أن الاستخبارات التركية اجتمعت في شهر مارس الماضي مع قيادات من تنظيم داعش الإرهابي وكان “بلو” على رأس هؤلاء القيادات، على حد قوله.

ويعد القيادي الإرهابي “بلو” كان من ضمن 4 أشخاص قاموا بإعدام الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة حرقا أمام أنظار العالم، إضافة إلى إجراء وكالة “أعماق” الإعلامية التابعة لتنظيم داعش عدة لقاءات صحفية مع “فيصل بلو” في أوقات سابقة ووثقت مشاركته في العديد من العمليات الإرهابية في سوريا، بحسب ما ذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي.

والتحق الآلاف من المرتزقة السوريين بجبهات القتال إبان حرب طرابلس بأوامر ودعم من أردوغان لدعم قوات الوفاق التي تسيطر على العاصمة، عقب إرسالهم إلى طرابلس ومصراتة للقتال وترغيبهم برواتب عالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي شهريا.

ولكن المئات من المرتزقة والإرهابيين الذين جاءوا إلى ليبيا كانت نهايتهم هنا، وكان من بينهم قادة إرهابيين بارزين أمثال القياديين المصريين هشام عشماوي وعمر سرور اللذين قبضا عليهم في درنة شرق البلاد والقيادي السوري محمد الرويضاني الذي ألقت قوات الجيش الليبي القبض عليه جنوب طرابلس في نهاية مايو الماضي.

وسيجعل الجيش الوطني والشعب الليبى الأرض الليبية مقبرة لكل الإرهابيين والمرتزقة المجرمين الغزاة الذين جاءوا أو سيأتون إلى ليبيا، ولكل من يحاول الاعتداء على البلاد وممتلكاتها ومؤسساتها أو يستهدفون ثرواتها وخيراتها.