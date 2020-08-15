روسيا تعلن البدء في إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تطويره من قبل مركز “غاماليا” الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

ويحمل اللقاح اسم “سبوتنيك V” ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

ومؤخرًا أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا، وحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” لمدة تصل إلى عامين.

وكان المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، قد أكد أن الحكومة تلقت طلبات من 20 دولة لإنتاج شحنات من اللقاح الجديد يصل حجمها الإجمالي إلى مليار جرعة.

وقبل أربعة أيام، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته أخذت اللقاح.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن لقاح كورونا أصبح جاهزا، كما أشار إلى أن ابنته أخذت اللقاح الجديد، كدليل على ثقته الكبيرة بفاعلية وسلامة اللقاح.