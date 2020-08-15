تعرف على الإرهابي الذي قتل أسرته في طرابلس

تعرف على الإرهابي الذي قتل أسرته في طرابلس

أخبار ليبيا24

شهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر أمس الجمعة جريمة بشعة بإقدام أحد العناصر المتطرفة بقتل أسرته والمكونة من والده ووالدته وأخته وابن أخته.

وذكر مصدر مطلع أن الإرهابي يدعى إبراهيم محمود إبراهيم العماري من مواليد 1992 ومن سكان طرابلس، ويعاني من وضع نفسي نتيجة للتعنيف الذي لاقاه فترة سجنه في سجون مليشيا “قوة الردع الخاصة”.

وأضاف المصدر أن العماري بدأ الانجذاب إلى الأفكار المتطرفه خلال العام 2014 وبايع تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” أثناء وجوده في طرابلس 2015 ومنها تواجد في مدينة سرت خلال العام 2016.

وأوضح المصدر أنه ألقي القبض على الإرهابي في مدينة سرت 2016 ونقل منها إلى سجن مليشيا “قوه الردع الخاصة”، مؤكدًا أنه خلال فترة سجنه وطوال مكوثه بالسجن تعرض إلى أشد انواع التعذيب والإهمال وسوء المعاملة من قبل عناصر مليشيا ” الردع ” مما تسبب له مشاكل نفسية.

وأضاف المصدر أنه أخلي سبيل الإرهابي في أواخر العام 2019 من قبل مليشيا “الردع ” وذلك خلال فترة الحرب في طرابلس بعد الصلاحيات الواسعة التي تحصلت عليها مليشيا “الردع ” بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الشهير رقم (555).

وأشار المصدر إلى أن فريق المفتي المعزول الصادق الغرياني من متطرفي مجالس الشورى الإرهابية برمتهم وقيادات الجماعة الليبية المقاتلة سابقا ومن يدور في فلكهم يحاولون جاهدين تجيير الواقعة لصالح تيارهم ولضرب مليشيا ” قوة الردع الخاصة “.

وأضاف المصدر أن تيار المفتي المعزول ونتيجة للخلاف القائم بينهم وبين مليشيا الردع منذ السنوات يسعون إلى جعل المتطرف العماري مجرد شاب يعاني من أمراض نفسية وأنه سجن ظلمًا في سجون الردع.

وذكر المصدرر أن الجيران قاموا بالقاء القبص على الإرهابي العماري بعد ارتكابه تلك الجريمة البشعة في حق أسرته وتسليمه إلى مليشيا “باب تاجوراء” ومنها نقل إلى سجن معيتيقة والذي تسيطر عليه مليشيا “قوة الردع الخاصة”.

وأفاد المصدر أن الجاني أقدم على قتل والده محمود إبراهيم العماري، ووالدته زينب قدح، وأخته آمال محمود العماري وهي أخصائية باطني، وأبنها أحمد البالغ من العمر 5 سنوات.