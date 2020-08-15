تصفية رئيس قسم جوازات تاورغاء في مصراتة

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كشف مصدر مطلع أن مدينة مصراتة شهدت أمس الأول الخميس تصفية رئيس قسم جوازات تاورغاء ورئيس مكتب مباحث الجوازات وشؤون الأجانب بمطار مصراتة سابقا نقيب خالد غيث علي احفيظ التاورغي.

وأضاف المصدر أن التاورغي والشهير “خالد الصابر” من مواليد نوفمبر 1982 تعرض لإطلاق النار من قبل مجموعة مسلحة لم يتم تحديد هويتها أو معرفة أسباب التصفية.

وأوضح المصدر أن المغدور أصيب بعدد 3 إطلاقات أثناء تواجده في منطقة فوارالمقاصبة في مدينة مصراتة مساء الخميس الماضي.

وكانت مصراتة شهدت في يوليو المنصرم عملية اغتيال معاون آمر مليشيا ” فرسان الغضب” في مدينة مصراتة المدعو بسام عبدالحكيم أبوغرسة.

وأوضح المصدر – في وقت سابق – أن أبوغرسة من مواليد 2003 ومن سكان مدينة مصراتة، مؤكدًا أن عملية الاغتيال تمت في ظروف غامضة دون امعرفة أسبابها ودوافعها.

وشهدت عدة مدن في غرب ليبيا عمليات اغتيال وتصفية لعدد من عناصر المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس والتي شاركت في المعارك ضد القوات المسلحة في عمليات رجح البعض أنها تصفية حسابات بينهم.