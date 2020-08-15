المؤسسة العربية المصرفية برئاسة الصديق الكبير تخسر 67 مليون دولار أمريكي

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أعلنت مجموعه بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) تسجيل خسارة صافية بلغت 67 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020.

ويترأس المجموعة رئيس مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، حيث تصل نسبة مساهمة المركزي الليبي في البنك إلى نسبة 59.37% من مجموع أسهمه.

وذكر بنك ABC المتداولة أسهمه في بورصة البحرين تحت الرمز ABC، في تقرير يوم الجمعة حول النتائج المالية للنصف الأول من عام 2020، أنه واجه أوضاع متاجرة غير مسبوقة شكلت تحدياً كبيراً جداً خلال النصف الأول من عام 2020.

وأفاد أن المجموعة بدأت العام بأداء جيد متمتعة بميزانية عامة قوية ومجموعة من الصفقات المنتظرة وواصلت عملية التحّول لرقمنة عملياتها وتطوير الأعمال المصرفية بالجملة، ولكن في ظل التطورات التي شهدها النصف الأول من العام، تأثرت خطط أعمال المجموعة بقوة نتيجة اجتماع عدة عوامل استثنائية في نفس الوقت، ابتداءً من تفشي جائحه كوفيد 19، إلى انهيار أسعار النفط وما ترتب عنه من ضغوط في الأسواق.

وأوضح البنك، أنه بشكل عام، كان أداء الأعمال والايرادات من العملاء جيداً خلال النصف الأول من العام، فيما تأثرت هوامش الفوائد الصافية بسبب انخفاض معدلات الفائدة وتأثير تراجع قيمة الريال البرازيلي بشكل كبير على ايرادات بنك ABC البرازيل.

وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة على صعيد مصروفات التشغيل للتعويض عن تراجع الإيرادات نوعاً ما بحيث حققت المجموعة، على أساس الأعمال الرئيسية وقبل اقتطاع المخصصات، نتيجة صافية بلغت 114 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 133 مليون دولار أمريكي في العام 2019.

وبيّن أنه تم وضع مخصصات لخسائر ائتمان متوقعة للنصف الأول من العام بلغت 174 مليون دولار أمريكي (21 مليون دولار أمريكي للنصف الاول من عام 2019) نتيجة حدوث عملية احتيال كبيرة من قبل أحد العملاء العربية المتحدة بشكل رئيسي، إضافة إلى أن معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 9 يأخذ في الحسبان المنظور المستقبلي للأسواق، مما أدى إلى تسجيل خسارة صافيه بلغت 67 مليون دولار أمريكي.