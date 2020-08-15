الطلحي لـ”أخبار ليبيا24″ أواصل تدريباتي الفردية وعقدي متواصل مع النصر

0

أخبار ليبيا24

كشف فتحي الطلحي، حارس مرمى نادي النصر والمنتخب الليبي، أنه يواصل تدريباته بشكل يومي بشكل منفرد متمنياً عودة الأنشطة الكروية.

وأضاف الطلحي في تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24″ أن عقده لايزال مستمر مع النصر وسينتهي في يونيو من العام المقبل، متمنيًا عودة الدوري الليبي الممتاز في أقرب وقت.

وأكد حارس مرمى نادي النصر والمنتخب الليبي أن التوقف له الكثير من السلبيات على الجميع

وعن المنتخب الليبي قال الطلحي :”المنتخب الليبي يمر بفترة جيدة خاصة في ظل وجود عدد كبير من المحترفين وبأمكانه تحقيق نتائج جيدة في تصفيات الكان”.

ويعتبر فتحي الطلحي من الأسماء التي برزت في حراسة المرمى خلال السنوات الأخيرة مع التحدي ومن ثم النصر مما دعا الطاقم الفني للمنتخب الليبي لاختياره لقائمة المنتخب.

المزيد من الأخبار

نادي النجوم ببنغازي يحتفل بافتتاح مقر إداري جديد ملعب لخماسيات كرة القدم

طقطق ضمن قائمة المصابين بكورونا بالمصري البورسعيدي

الأولمبية الليبية تشكل لجنة لمراجعة اللجان الفنية والتأسيسية والتسييرية

بوسليم يواصل تعاقداته استعدادا للدوري الممتاز

المزيد

نادي النجوم ببنغازي يحتفل بافتتاح مقر إداري جديد ملعب…

طقطق ضمن قائمة المصابين بكورونا بالمصري البورسعيدي

الأولمبية الليبية تشكل لجنة لمراجعة اللجان الفنية والتأسيسية…