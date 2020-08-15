الطلحي لـ”أخبار ليبيا24″ أواصل تدريباتي الفردية وعقدي متواصل مع النصر

أخبار ليبيا24

كشف فتحي الطلحي، حارس مرمى نادي النصر والمنتخب الليبي، أنه يواصل تدريباته بشكل يومي بشكل منفرد متمنياً عودة الأنشطة الكروية.

وأضاف الطلحي في تصريحات لـ”أخبار ليبيا 24″ أن عقده لايزال مستمر مع النصر وسينتهي في يونيو من العام المقبل، متمنيًا عودة الدوري الليبي الممتاز في أقرب وقت.

وأكد حارس مرمى نادي النصر والمنتخب الليبي أن التوقف له الكثير من السلبيات على الجميع

وعن المنتخب الليبي قال الطلحي :”المنتخب الليبي يمر بفترة جيدة خاصة في ظل وجود عدد كبير من المحترفين وبأمكانه تحقيق نتائج جيدة في تصفيات الكان”.

ويعتبر فتحي الطلحي من الأسماء التي برزت في حراسة المرمى خلال السنوات الأخيرة مع التحدي ومن ثم النصر مما دعا الطاقم الفني للمنتخب الليبي لاختياره لقائمة المنتخب.