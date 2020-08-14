دومة: تصريحات السفير البريطاني السابق حول مبادرة عقيلة صالح “انحطاط سياسي”
أخبار ليبيا24
وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت التي انتقد فيها مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ”الانحطاط السياسي”.
وأضاف دومة أن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخلات سلبية لإطالة الازمة في ليبيا ، متهماً بيتر مليت بالاسترزاق السياسي خصوصا كونه يعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين بقرار من وكيل وزارة النفط والجميع يعلم ان هذا القرار باطل.
وأوضح عضو مجلس النواب أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أحد المستفيدين من الانقسام السياسي وداعم له، مشيرا إلى أن الدولة الليبية لديها عدد من الكفاءات لاختيارهم كمستشارين في هذا المجال.
وذكر دومة أن شركات النفط البريطانية هي من فرضت السفير البريطاني السابق بيتر مليت للعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وكان السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، قد علق في وقت سابق، على لقاء السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قائلًا: “أتمنى أن تكون السفارة الأمريكية في ليبيا قد تشاورت مع أسلافهم الذين تعاملوا مع عقيله صالح”.
وأضاف مليت في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير، “قد تكون نصائحهم مفيدة، فقد خلصوا إلى أنه عقيله صالح شخص لا يمكن الوثوق به، وهدفه الرئيسي هو حماية مصالحه الخاصة، وليس مصالح شعب ليبيا”.