دومة: تصريحات السفير البريطاني السابق حول مبادرة عقيلة صالح “انحطاط سياسي”

وأضاف دومة أن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخلات سلبية لإطالة الازمة في ليبيا ، متهماً بيتر مليت بالاسترزاق السياسي خصوصا كونه يعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين بقرار من وكيل وزارة النفط والجميع يعلم ان هذا القرار باطل.

وأوضح عضو مجلس النواب أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أحد المستفيدين من الانقسام السياسي وداعم له، مشيرا إلى أن الدولة الليبية لديها عدد من الكفاءات لاختيارهم كمستشارين في هذا المجال.

وذكر دومة أن شركات النفط البريطانية هي من فرضت السفير البريطاني السابق بيتر مليت للعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط.