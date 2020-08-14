تحديد موعد لاستئناف الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية التركية حول ليبيا المحدثات من المزمع أنت تعقد في أغسطس الجاري أو سبتمبر المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجولة التالية من المحادثات الروسية التركية بشأن ليبيا ستُعقد في موسكو في أغسطس الجاري أو سبتمبر المُقبل.

زاخاروفا أعلنت ، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، استمرار المفاوضات الروسية التركية بشأن ليبيا، والتي عقدت جولتها الأخيرة في أنقرة يومي 21 و 22 يوليو الماضي، مؤكدة أنها من المتوقع أن تعقد في موسكو في أغسطس أو سبتمبر في موعد مناسب للطرفين.

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة وموسكو يؤكدان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وذلك خلال المشاورات التركية الروسية حول ليبيا التي أجريت في أنقرة يوم الأربعاء 22 يوليو الماضي.

وأشارت في بيان مشترك، إلى المبادرة التي أطلقها الرئيسان التركي والروسي من إسطنبول في 8 يناير 2020م؛ لتهدئة الوضع على الأرض وتمهيد الطريق لعملية سياسية في ليبيا.

وأعربت الخارجية التركية في بيانها المشترك، عن الاقتناع بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي ولا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية بقيادة ليبية وتملكها ليبيا ويسرتها الأمم المتحدة.

وأكد البيان على ضرورة مكافحة الإرهابيين من الأفراد والكيانات الذين حددهم مجلس الأمن الدولي، وتأكيد عزم البلدين على مواصلة التفاعل الثنائي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وتحسين الوضع الإنساني.

وخلصت المشاورات، وفقًا للبيان، إلى مواصلة الجهود المشتركة، بما فيها تشجيع الأطراف الليبية، بهدف تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار دائم ومستدام، بالإضافة إلى تسهيل تقدم الحوار السياسي الليبي بما يتماشى مع نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتضمنت دعوة الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وتقديم المساعدة العاجلة لجميع المحتاجين، بجانب النظر في إنشاء مجموعة عمل مشتركة حول ليبيا وعقد الجولة المقبلة من المشاورات في موسكو في المستقبل القريب.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 30 يوليو الماضي، على لسان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالوزارة، أليكسي زايتسيف، عن اجتماع جديد مرتقب بين روسيا وتركيا حول الاوضاع المتأزمة في ليبيا وانتشار القوات العسكرية بها.

وذكر “زايتسيف”، في بيان له، أنه عقب المحادثات في أنقرة، تقرر عقد اجتماع جديد للوفدين الروسي والتركي في موسكو في المستقبل القريب، موضحًا أن الاجتماع سيتناول مناقشة وجود مقاتلين في ليبيا خلال الهدنة، قائلاً “اجتماع جديد للدبلوماسيين الأتراك والروس حول ليبيا سيعقد في المستقبل القريب في موسكو، ومن أبرز مواضيعها انتشار القوات العسكرية المتقاتلة في وقت إعلان الهدنة”.

ونوه المسؤول الروسي، عن قرب إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا، مُستدركًا: “تمت مناقشة مختلف جوانب التسوية في ليبيا بما في ذلك نشر القوات المتقاتلة وقت إعلان الهدنة”.

وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف الرئيس التركي رجب أردوغان، حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة، وخاصة الدول التي تمثل تلك العمليات خطورة على أمنها القومي مثل مصر ودول شرق المتوسط.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المدعومة من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حيث تستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.