العامة للكهرباء: الجمعة سيشهد حدوث إطفاء في عدة مدن في الجبل الأخضر

العامة للكهرباء: الجمعة سيشهد حدوث إطفاء في عدة مدن في الجبل الأخضر

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية عن حدوث إطفاء بعدة مناطق، الجمعة، بسبب إجراء صيانة مبرمجة على محطة مفترق الطرق في مدينة شحات جهد (220/66 kv) لغسيل المحطة والكشف على المحولات فيها.

وذكرت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عملية الصيانة تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر من خمس إلى ست ساعات.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن الإطفاء سيشمل جزء كبير من مدينة البيضاء- مدينة شحات- الفائدية- الأبرق- لملودة- القبة- عين مارة- سوسة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قبل يومين قد أعلنت عن عودة كاملة لوحدات التوليد على الشبكة الشرقية التي كانت خارج الخدمة خلال الفترة الماضية نتيجةً المشاكل الفنية ونقص الوقود الخفيف والغاز.

وشملت الوحدات العائدة الوحدتين الخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة، والوحدة الثالثة بمحطة السرير الغربي، والوحدة الخامسة بمحطة الشمال بنغازي.