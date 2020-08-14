الشاطر بشأن إعلان الإخوان للتسوية : نواياكم غير صادقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، إعلان جماعة الإخوان المسلمين، على لسان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للجماعة في ليبيا، محمد صوان، استعدادهم لاتخاذ خطوة للوراء من أجل إنجاز التسوية السياسية.

الشاطر اعتبر ، في تغريدة له، خطوة الإخوان متأخرة لأن النوايا غير صادقة، خصوصا بعد تمكين الجماعة عناصرها من أجهزة الدولة، قائلا “بعد تمكينهم لعناصرهم في أجهزة الدولة. يعلن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين على لسان محمد صوان استعدادهم لاتخاذ خطوة للوراء وإن كانت مؤلمة، الوقت متاخر لأن النوايا غير صادقة”.

وكان صوان، أعلن في مقال له، نشره بشبكة “الرائد” الإخبارية، التابعة للحزب، بعنوان “من يضمن الالتزام بالتسوية؟ ما زال السؤال مطروحًا قبل العدوان وبعده”، استعداد حزبه لأخذ خطوة للخلف في المشهد السياسي، حتى وإن كان في ذلك “ظلم” لهم، إذا كان هذا الأمر مطلب بعض الأطراف لإنجاز التسوية السياسية.

وقال إنه في ديسمبر 2018م، عُقد ملتقى تحضيري برعاية بعثة الأمم المتحدة، وبحضور غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، بمدينة طبرقة التونسية، في إطار الاستعداد للملتقى الوطني الجامع الذي كان مزمعًا عقده في غدامس، موضحًا أنه دُعِيَ جلُّ المزمع مشاركتهم في المؤتمر الجامع المقرر بغدامس في 16أبريل 2019م.