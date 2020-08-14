إصابات فيروس كورونا بسوق الجمعة تقترب من 400 إصابة

أخبار ليبيا24

كشفت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة في بلدية سوق الجمعة أن الحالات المصابة بكورونا في أسبوع بلغت 180 إصابة مؤكدة أن إجمالي الإصابات في البلدية وصل إلى 371 حالة.

وأضافت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة في بلدية سوق الجمعة في بيان لها الخميس أن الحالات النشطة 315 حالة وحالات الشفاء 46 حالة وعدد الوفايات المسجلة 10 وفيات.

وطالبت غرفة طوارئ سوق الجمعة المواطنين على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وذلك بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة إضافة إلى التباعد الجسدي، وغسل اليدين وتعقيم بشكل مستمر للوقايه من فيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 7050 حالة، وذلك منذ ظهور الإصابة الأولى في البلاد في 24 مارس الماضي.

وقد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الخميس، عن تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى جانب تعافي 38 مريضا، ووفاة ثلاث حالات.

يشار إلى أن ليبيا قد سجلت تعافى 816 مصابًا من الفيروس ولازالت 6099 حالة نشطة، إضافة إلى تسجيل 135 حالة وفاة.