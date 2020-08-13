وقف العمل وإغلاق الأنشطة التجارية بسبب كورونا في جادو

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المجلس البلدي جادو، وقف العمل بكل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما في ذلك المصارف لخمسة أيام ابتداءً من يوم الحادي عشر إلى الخامس عشر من أغسطس 2020م، وذلك تنظيم العمل في ظل تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا .

وقرر المجلس، إغلاق كافة المحلات التجارية والمصانع والورش والمطاعم والمقاهي وغيرها، على أن يُستثنى من ذلك الصيدليات المخابز والمحلات الغذائية .

ووفق البيان، أعلن المجلس حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة صباحا، وذلك حتى يتسنى لفريق الرصد والتقصي استكمال عمليات المسح وحصر المخالطين للحالات المصابة.

ويشهد الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا تفاقمًا ملحوظًا، حيث أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن الوضع الوبائي في ليبيا مثلما يلاحظ الجميع في تفاقم، وخاصة في مدينة طرابلس ومدينة مصراتة، وكذلك الجنوب، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا بمعظم المناطق بمدينة طرابلس وخاصة بلدية أبوسليم، وبلدية حي الأندلس، ومنطقة سوق الجمعة.

وسجلت ليبيا 6,302 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 740، وبلغت الوفيات 132 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبر الماضي حتى اليوم.