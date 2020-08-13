ميناء بنغازي البحري يستقبل عدد من السفن المحملة بالبضائع أطنان من البضائع تصل إلى ميناء بنغازي البحري

أطنان من السلع تصل إلى ميناء بنغازي البحري

أخبار ليبيا24

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، اليوم الخميس، عدد من السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع مختلفة، حيث أفادت إدارة الميناء برسو سفينة نقل الحاويات (لونا أف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 118 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

ووفقًا، للمتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، فقد رست السفينة (تيلي راس) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 136 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة (نينا أف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 144 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأضاف الشهيبي، رسو سفينة نقل الحبوب (سانترو) الوكيل الملاحي شركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 25000 طن من حبوب القمح وسفينة نقل الحبوب (ميتركس) الوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 28500 طن من حبوب الشعير، وكذلك سفينة نقل الإسمنت (ياسمين) الوكيل الملاحي شركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6000 طن من أكياس الإسمنت.