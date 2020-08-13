موسكو والرياض تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار الشامل بين الليبيين.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي ونظيره السعودي تبادلا خلال المحادثة الهاتفية وجهات النظر حول المشكلة الليبية.

وأضاف البيان، أن الوزيرين أكد على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية واستئناف الحوار الشامل بين الليبيين في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.