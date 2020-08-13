كورونا ليبيا.. 309 إصابات جديدة خلال يوم دون تسجيل حالة وفاة أرقام كورونا تتزايد بالمئات في ليبيا يوميا

أخبار ليبيا24

لازالت عدوى انتشار فايروس كورونا المستجد تسجل أرقامًا يومية بالمئات في ليبيا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 309 إصابات جديدة معظمها في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 38 حالة شفاء، إضافة إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد 19.

وبهذه الأرقام الجديدة؛ فقد ارتفع العدد التراكم لإجمالي الإصابات في ليبيا إلى 6,611 بينها 5,701 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 778 واستقر عدد الوفيات عند 132 حالة وفاة.