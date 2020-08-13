فرقاطة تركية داخل ميناء الخمس التجاري

أخبار ليبيا24

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، اليوم الخميس، بصور تظهر دخول فرقاطة عسكرية تركية ترافقها طائرة عمودية إلى حوض ميناء الخمس التجاري البحري شرق العاصمة طرابلس، بينما لا تزال أن فرقاطة تركية أخرى خارج الميناء.

وبيّنت الصور، أن الفرقاطة الموجودة داخل حوض ميناء الخمس تحمل الرقم (F-490) وهو الرقم الذي تحمله الفرقاطة “غازي عنتاب” من طراز “أوليڤر هازرد پري”.

وتأتي هذه الأنباء وسط استمرار التوتر الأوروبي التركي على خلفية ملفات عدة، على رأسها ليبيا وعمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط. وتدعم تركيا حكومة الوفاق وتمدها بالسلاح والمرتزقة، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

كما أتى وصول هاتين الفرقاطتين غداة تأكيد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، استمرار تركيا في إرسال الدعم العسكري والمقاتلين المرتزقة عبر قواعد سيطرة عليها في غرب ليبيا.

وأكد المسماري، أن تركيا ما زالت مستمرة في نقل المرتزقة لحكومة الوفاق وأنه تم نقل إرهابيين من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري.

وقال، “نُقل نحو 300 إرهابي من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري”. وأضاف، “إننا نضع معلوماتنا حول الدعم والتمويل القطري للإرهابيين أمام المجتمع الدولي”.

وتابع، أن أردوغان لازال مستمرًا في نقل العتاد العسكري إلى القواعد التي سيطر عليها في المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أنه حوّل قاعدة الوطية إلى قاعدة إمداد لاستقبال الشحنات العسكرية الضخمة والمرتزقة.