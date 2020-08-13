ضبط موظف مصرفي اختلس 3 ملايين دينار من مصرف التجارة والتنمية إدارة البحث الجنائي: ضبط موظف مصرفي اختلس 3 ملايين دينار اشترى بها منزلًا وسيارتين

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أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، ضبط موظف مصرفي اختلس 3 ملايين دينار ليبي من المصرف الذي يعمل فيه.

وقالت الإدارة، في منشور على فيسبوك، إن أعضاء قسم مكافحة التزييف والتزوير، تمكنوا من “ضبط مصرفي اختلس ثلاثة ملايين دينار ليبي من البنك الذي يعمل به”.

وأضافت، “أن عمل أعضاء القسم بدأ بعد ورود شكوى من قبل إدارة مصرف التجارة والتنمية تفيد بقيام موظف باختلاس مبلغ مالي من حساب يسمى (حساب التحصيل) وهو حساب يتبع للمصرف”.

وأفادت بأن، “أعضاء قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي باشروا عملهم الذي بدأ بجمع المعلومات والاستدلال الذي أدى إلى ضبط الموظف المتهم بعد التحري عنه”.

وتابعت، “بعد أن باشر محققي القسم بالاستدلال مع المقبوض عليه ومواجهته بالأدلة والقرائن اعترف بأنه قام باختلاس مبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي، وقام بالتصرف بهذا المبلغ، وذلك بشراء فيلا وشراء سيارتين حديثة الصنع”.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، إنها أحالت المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم.