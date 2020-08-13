صحة الوفاق تعلن بدء توريد الإمدادات الطبية من فرنسا وبلجيكا وتركيا

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أن ليبيا فتحت جسرًا جويًا وبحريًا مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لضمان توريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس، أنها عززت مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة والمتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن توريد أطنان من الإمدادات الطبية، لتغذية مراكز العزل الطبي باستمرار، على حد قولها.

وأشارت إلى أن الإمدادات الطبية تتضمن أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية لحماية الممارسين الصحيين، العاملين بمواقع ومراكز العزل الصحي، إضافة إلى مطهرات ومعقمات ومستلزمات طبية وأدوية.