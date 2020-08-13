الأولمبية الليبية تشكل لجنة لمراجعة اللجان الفنية والتأسيسية والتسييرية

أخبار ليبيا24

أصدرت اللجنة الأولمبية الليبية قرارًا بتشكيل لجنة تختص بمراجعة كافة القرارات الصادرة بشأن تشكيل بعض اللجان الفنية والتأسيسية والتسييرية لعدد من الألعاب الرياضية.

ويرأس اللجنة المهندس خالد الزنكولي وعضوية محمد علي عبد الرحيم والهمالي فتحي ومصطفى عكاشة ومنار الدين الشلي ومحمود الطويل وحسين بوعرقوب.

وستقوم اللجنة بدراسة وضع اللجان الفنية والتأسيسية والتسييرية الإداري والقانوني، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم سير عمل هذه اللجان وتفعيل دورها بشكل صحيح.