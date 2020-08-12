“1460” إصابة بفيروس كورونا في مصراتة كورونا تتسب في وفاة "29" شخص في مصراتة إلى الآن

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة اليوم الثلاثاء عن الوضع الوبائي داخل بلدية مصراتة .

وأكدت اللجنة في إحصائية لها أن أجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في مدينة مصراتة بلغ 1460 حالة منها 1328 حالة نشطة .

وأشارت اللجنة إلى أن حالات الشفاء في مدينة مصراته بلغت 103 حالة شفاء، فيما تسبب فيروس كورونا في 29 حالة وفاة داخل المدينة.

وبلغت إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في ليبيا 5,929 حالة منها 5,080 حالة نشطة فيما سجلت 724 حالة شفاء و 125 وفاة.