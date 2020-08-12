ماكرون يعلن تعزيز فرنسا العسكري في شرق المتوسط لردع تركيا

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تعزيز وجود فرنسا العسكري في شرق المتوسط، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، بسبب القرارات الأحادية لتركيا بشأن التنقيب عن النفط.

وقال ماكرون، في تغريدة على تويتر، إن “الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​مقلق، وقد تسببت قرارات تركيا الأحادية بشأن التنقيب عن النفط التوترات”.

وأضاف، “يجب أن تنتهي هذه من أجل السماح بإجراء حوار سلمي بين الدول المجاورة والحلفاء داخل الناتو”.

وقال ماكرون، “لقد قررت تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتًا في شرق البحر المتوسط ​​في الأيام المقبلة، بالتعاون مع شركاء أوروبيين بما في ذلك اليونان”.