عبد العزيز يهاجم قوة حماية طرابلس ورموز الوفاق نُصرة للإخوان عبد العزيز: هل الصيع والشلتت الذين يُهِينُون الليبيين والليبيات أمام المصارف وفي محطات الوقود إخوان ؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شن عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، هجومًا حادًا على ما تسمى قوة حماية طرابلس، مُعتبرًا ساحة الإخوان بريئة من أي تجاوزات تحدث في حق الشعب .

عبد العزيز ذكر جملة من الأسئلة الاستنكارية موجهة لقوة حماية طرابلس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدعوى النأي بجماعة الإخوان من الفساد المستشري في ليبيا.

وقال “إلى قوة حماية طرابلس هل الردع إخوان؟، هل النواصي إخوان، وهل قوة بوسليم إخوان، وهل قوة جنزور إخوان؟، هل قوة تاجوراء إخوان؟، وهل كتيبة ثوار طرابلس إخوان؟، هل من يحرسون المصارف إخوان؟، وهل من يحرسون مؤسسة النفط إخوان؟، وهل من يفرضون الإتاوات على الوزارات والوزراء إخوان؟”، في إشارة إلى انتشار الميليشيات التي تتكون منها بالأساس ما تسمى بـ”قوة حماية طرابلس”، وانعدام الأمن رغم وجودها زاعمًا أن لا يد للإخوان في ذلك.

الى قوة حماية طرابلس :هل الردع اخوانهل النواصي اخوانهل قوة بوسليم اخوانهل قوة جنزور اخوانهل قوة تاجوراء اخوانهل… Posted by Mahmud Abdulaziz Hasan on Saturday, August 8, 2020

واستكمل دفاعه عن الإخوان قائلاً “هل من عين السفراء والملحقين إخوان؟، هل من تلاعب بملايين الاعتمادات إخوان؟، وهل من استورد حاويات فارغة إخوان؟، وهل من استورد الأدوية الفاسدة إخوان؟، وهل من تلاعب بتحويلات الويسترن يونيون إخوان؟، وهل من يقتسمون حصة المصارف من الدولار إخوان؟، وهل من هدد الشرفاء من المسؤولين إخوان؟، وهل من خطف الوزراء والوكلاء إخوان”.

واختتم “هل الصيع والشلتت الذين يُهِينُون الليبيين والليبيات أمام المصارف وفي محطات الوقود إخوان يا أشاوس، وهل السراج ومستشاريه ومحمد هيثم بومطاري وفيصل قرقاب وبقية الشلة إخوان؟”.

وسبق ووصفت ما تسمى بـ”قوة حماية طرابلس” التي تضم مليشيات؛ النواصي – الردع – الأمن المركزي أبو سليم “غنيوة” – ثوار طرابلس – باب تاجوراء، والتابعة لحكومة الوفاق، جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بـ”الورم الذي ينخر في جسد البلاد”.

وأكدت القوة التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أفعال هذه الجماعة “المفسدة في الأرض” منذ تغلغلها في مفاصل الدولة إلى يومنا هذا قد فاق الوصف من شدة إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها.