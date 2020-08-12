ضبط مغترب سوري بتهمة رشوة موظفين بالسجل المدني في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي اليوم الأربعاء أن موظفيها وهم مساعد ضابط علي السعيطي، والموظف حسين العرفي تمكنا بعد التنسيق فيما بينهما من ضبط مغترب سوري الجنسية حاول رشوتهم لغرض إتمام أوراق ثبوتية ليبية .

وأوضحت المصلحة أنه تم إعداد كمين للشخص السوري وضبطه متلبسا وهو يقوم برشوة الموظف، وعلى الفور تمت إحالته للجهات المختصة لإتمام الإجراءات القانونية معه .

وقالت المصلحة في بيان صادر عنها “كلنا فخر كونكما ضمن كوادرنا المؤثرة والحريصة على الأمن القومي الليبي، فقد أبليتما خير البلاء وظهرتما بأفضل صورة يقتدي بها غيركما من موظفي مصلحة الأحوال المدنية”.

وأضاف البيان “يتقدم رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، بالشكر والتقدير لكل من: مساعد ضابط، علي السعيطي، والموظف حسين العرفي، وذلك على مجهوداتهما وحرصهما على مصلحة الوطن وحفاظا على الهوية الليبية”.

وتابع “قام المذكوران بضبط مواطن سوري الجنسية حاول إعطائهما رشوة لغرض إتمام إجراءاته وتم إعداد كمين من قبل مساعد ضابط، علي السعيطي وتم ضبطه متلبسا وهو يقوم برشوة الموظف وستتم إحالة المواطن سوري الجنسية إلى جهات الاختصاص”.

كلنا فخر كونكما ضمن كوادرنا المؤثرة والحريصة على الأمن القومي الليبي ، فقد أبليتما خير البلاء وظهرتما بأفضل صورة يقتدي بها غيركم من موظفي مصلحة الأحوال المدنية .