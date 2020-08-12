صالح: اتفقت مع “نور لاند” على الاحتفاظ بعائدات النفط في البنك العربي الليبي الخارجي صالح هذاالاتفاق جاء لمنع سرقة عائدات النفط أو تحويلها للخارج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه ناقش مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نور لاند، خلال لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة، استئناف صادرات النفط، والوضع في سرت، واحتمالات وقف إطلاق النار.

صالح قال ، في حوار مع صحيفة “عرب نيوز”، إنهما تحدثا عن الأضرار التي لحقت بليبيا ودول أخرى نتيجة الحصار النفطي الناجم عن الصراع الدائر، وضرورة ضمان ألا ينتهي الأمر بعائدات صادرات النفط إلى أيدي الجماعات المسلحة وداعميها الأجانب.

وأضاف أنه اتفق مع السفير الأمريكي على أنه لمنع سرقة عائدات النفط أو تحويلها، يجب الاحتفاظ بها في البنك العربي الليبي الخارجي وليس المصرف المركزي في طرابلس، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، مُتابعًا أن نورلاند وافق على أن يكون مقر السلطة الجديدة في مدينة سرت، تحت حماية “الجيش الليبي”.

وأشار أيضًا إلى مناقشة مطالب وقف إطلاق النار وانسحاب المليشيات والمرتزقة، إلى جانب محادثات الأمم المتحدة التي تهدف إلى تسريع المفاوضات من أجل حل سياسي قد يسمح بتشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي بحلول سبتمبر المقبل.

وحول موافقة حكومة الوفاق وتركيا على وقف إطلاق النار، قال إن السفير الأمريكي وعد بإقناعهم لإنهاء الصراع الذي أنهك الدولة، مضيفا “أعتقد أن اللقاء معه سار على ما يرام، وفهم كل ما اقترحته لتنفيذ إعلان القاهرة، من أجل الوصول إلى حل سياسي يجنب ليبيا وشعبها مخاطر الحرب، ويبرز أهمية السلام ويرفض التدخل الأجنبي”.

وفيما يخص دور الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، ذكر صالح “طلبنا من الأمم المتحدة الإشراف على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة في القريب العاجل وفق إعلان القاهرة الذي نال تأييدًا شبه إجماعي من الليبيين وجميع الأطراف التي تؤيد إنهاء الحرب”.

وحول الاقتراح الأمريكي بنزع السلاح من سرت ونشر قوات دولية، قال “هذا الأمر لم يناقش، ولم نر أي اقتراح لوجود قوات الدولة، وبدلاً من ذلك، سيحمي الجيش الوطني الليبي المدينة والمقر الجديد للسلطة”.

وفيما يخص الجهة التي ستختار أعضاء الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي، أكد حكومة الثني ستختار أعضاء لجنة الحوار المكونة من مجلس النواب ومجلس الدولة والمعروفة بـ”13+13″، وفق إعلان القاهرة، وسيأخذ في الاعتبار المناطق الثلاث، وعلى هذا الأساس، يتم تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء؛ رئيس ونائبين، واحد من كل منطقة، وبعد ذلك، يتم تعيين رئيس وزراء من منطقة غير التي تم اختيار الرئيس منها، وتشكيل حكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب للمصادقة عليه”.