سلاح الجو يقصف أهدافًا معادية في وادي بي وبونجيم جنوب شرق مصراتة

وقالت مصادر ليبية إن المجموعة، التي تدعمها المرتزقة الأتراك، كانت تحاول التسلل للمدينة، حيث قام الطيران بقصفها مما أدى الى تدميرها بالكامل.

ياتي هذا القصف عقب يوم من استهداف القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية لقارب انتهك المنطقة العسكرية المحظورة قبل سواحل سرت.

وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، الإثنين، أن الجيش الوطني الليبي استهدف قاربًا انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه إرهابيين تابعين لمليشيات السراج.

وأضاف المسماري، أن “استهدف القارب جاء بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة ليلة الأحد وكان على متنه حوالي عشرون عنصراً إرهابيًا تابعين لمليشيات السراج من مختلفة الجنسيات”.

وأوضح الناطق باسم القائد العام، أن استهداف القارب جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، مبينًا أنه تم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني.

وقال المسماري، إن استهداف القارب، “أدى إلى إصابته إصابة مباشرة، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متنه ولم نصل إلى أي نتائج ايجابية حتى الآن”.

وأوضح، أن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس لانوف، مشيرًا إلى مصادر ذكرت أن حكومة الوفاق أعلنت عن تسجيل من كان على القارب كمطلوبين عقب فرارهم باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته.

وأشار المسماري، إلى أن الجيش الوطني الليبي، كان قد حذّر في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.