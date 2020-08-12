سفير أمريكا يزور أنقرة لحث الأتراك على قبول حل سلمي في ليبيا

سفير أمريكا يزور أنقرة لحث الأتراك على قبول حل سلمي في ليبيا نورلاند يدعو الأتراك لدعم الأصوات الداعمة للحل السلمي في ليبيا

أخبار ليبيا24

زار سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، العاصمة التركية أنقرة لحث المسؤولين الأتراك إلى دعم الأصوات الليبية الساعية إلى إنها الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وسحب المرتزقة.

وأتت هذه الزيارة، بعد يومين من اجتماع السفير الأمريكي مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في القاهرة.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إن السفير نورلاند، تشاور في أنقرة مع مسؤولين أتراك حول الوضع في ليبيا.

وذكرت السفارة، أن نورلاند، دعا المسؤولين الأتراك إلى دعم الأصوات الليبية الساعية بصدق إلى إنها الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأضافت، أن نورلاند، ناقش خلال الزيارة مع المسؤولين الأتراك خطوات تحقيق حل منزوع السلاح لوسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية.