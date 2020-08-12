توقف تزويد محطات إنتاج الكهرباء بالمنطقة الشرقية بالديزل لنفاذ المخزون بمستودعات بنغازي

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكدت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، أن شركة البريقة لتسويق النفط أفادت بتوقف تزويد جميع محطات الإنتاج في المنطقة الشرقية بالوقود الخفيف (الديزل)، بسبب نفاذ مخزون الوقود بمستودعات رأس المنقار بمدينة بنغازي.

ونوهت الشركة بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأربعاء، المواطنين إلى أن إيقاف إمدادات الوقود سيكون له الأثر السلبي على الشبكة الكهربائية، مما سيؤدي إلى زيادة في عجز توليد الكهرباء وارتفاع ساعات طرح الأحمال.

وأشارت الشركة، إلى أنه في حال وصول وتحسن الإمدادات من الوقود الخفيف (الديزل) إلى محطات الإنتاج، سيعود الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية فوراً، مؤكدة أن عمليات طرح الأحمال خارجة عن إرادة الشركة العامة للكهرباء.