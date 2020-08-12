تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أجدابيا

أجدابيا تشهد تسجيل "70" حالة مخالطة في يوم واحد

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أخبار ليبيا 24 – صحة 

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية اليوم الإربعاء عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ببلدية أجدابيا .

هذا وسجلت أجدابيا اليوم الأربعاء 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة النشطة بالمدينة إلى 20 حالة .

وجاءت هذه النتائج عقب إجراء تحاليل لعدد 71 عينة، وظهرت نتائج 65 منها سالبة فيما جاءت 5 عينات موجبة لمخالطين وعينة موجبة جديدة .

وشهدت مدينة أجدابيا الإثنين الماضي تسجيل عدد 14 حالة مصابة، وقامت فرق الرصد والتقصي بالكشف عن المخالطين وتم رصد عدد “70” حالة مخالطة .

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