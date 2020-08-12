بوسليم يواصل تعاقداته استعدادا للدوري الممتاز هذه التعاقدات تأتي بعد تحديد الخامس عشر من أكتوبر موعدًا لإنطلاق الدوري الممتاز

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن نادي أبوسليم في مؤتمر صحفي عقد بمقر إدارة نادي أبو سليم الرياضي توقيع عقد جديد مع اللاعب هشام سحيله القادم من الأولمبي الزاوية .

وأكدت إدارة ابوسليم عن تجديد عقد اللاعبان سيف النصر جدّور، وأسعد ابحور .

إدارة أبوسليم أوضحت أن لجنة التعاقدات لازالت تتفق مع عدد من اللاعبين لضمهم لصفوفها .

وتأتي هذه التعاقدات بعد إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم عن موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في 15 من أكتوبر المقبل .