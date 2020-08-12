بوسليم يواصل تعاقداته استعدادا للدوري الممتاز

هذه التعاقدات تأتي بعد تحديد الخامس عشر من أكتوبر موعدًا لإنطلاق الدوري الممتاز

5

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن نادي أبوسليم في مؤتمر صحفي عقد بمقر إدارة نادي أبو سليم الرياضي توقيع عقد جديد مع اللاعب هشام سحيله القادم من الأولمبي الزاوية .

وأكدت إدارة ابوسليم عن تجديد عقد اللاعبان سيف النصر جدّور، وأسعد ابحور .

إدارة أبوسليم أوضحت أن لجنة التعاقدات لازالت تتفق مع عدد من اللاعبين لضمهم لصفوفها .

وتأتي هذه التعاقدات بعد إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم عن موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في 15 من أكتوبر المقبل .

المزيد من الأخبار

ماتا يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ عن فشل انتقاله للإمارات

الأولمبي الباجي يعتذر للأهلي بنغازي بسبب لاعب كرة قدم

نادي أبوسليم يجري تعاقدات جديدة استعدادا للدوري الممتاز

اتحاد القوة البدنية يشكل لجنة تجميع وتنظيم وترتيب أرشيفه

المزيد

ماتا يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ عن فشل انتقاله…

الأولمبي الباجي يعتذر للأهلي بنغازي بسبب لاعب كرة قدم

نادي أبوسليم يجري تعاقدات جديدة استعدادا للدوري الممتاز