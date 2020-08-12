اليونان والنمسا تتبحثان أعمال تركية في شرق المتوسط اليونان: لن نقبل بأي ابتزاز وسندافع عن سيادتنا

أخبار ليبيا24

تواصل اليونان التحشيد ضد الممارسات التركية في منطقة شرق المتوسط لحث الدول إلى اتخاذ موقف مضاد لما تقوم به أنقرة من أعمال تنقيب على النفط في المنطقة.

وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إنه تحدث إلى نظيره النمساوي إلكسندر شالينبرج، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف، حول آخر التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط والإجراءات التركية غير القانونية.

ودعت اليونان، يوم الإثنين، تركيا إلى وقف التحركات “غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم في المنطقة”، معتبرة ذلك “تصعيدا خطيرا”.

وقالت الخارجية اليونانية، في بيان، إن “التحركات التركية تعد غير قانونية وتمثل تصعيدا خطيرا جديدا وتكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد للسلام”. وشددت أن “اليونان لن تقبل أي ابتزاز وستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية”.