الولايات المتحدة تمنح ليبيا 13 مليون دولار لمكافحة كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الولايات المتحدة، عبر سفارتها في ليبيا، أن القائم بأعمال السفير الأمريكي، جوشوا هاريس، أجرى اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها، أن الاتصال الهاتفي بين هاريس والنجار، استهدف تلقي إحاطة حول جهود السلطات الصحية الليبية للاستجابة لجائحة كورونا .

وحسب البيان، أعرب القائم بالأعمال، عن تقديره للجهود الكبيرة وغير السياسية التي يبذلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والسلطات الصحية في جميع أنحاء البلاد، مُعتبرًا أنهم يعملون بروح من التضامن للكشف عن انتشار الفيروس والوقاية منه والاستجابة له.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السفارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة خصصت 13 مليون دولار، للشركاء الدوليين والوطنيين لدعم الاستجابة لجائحة كورونا في ليبيا، كجزء من مبلغ يفوق 715 مليون دولار، من المساهمات الأمريكية لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الاستقرار والتنمية في ليبيا منذ عام 2011م .

أجرى القائم بالأعمال جوشوا هاريس يوم 12 أغسطس مكالمة مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض البروفيسور بدر الدين… Posted by U.S. Embassy Libya on Wednesday, August 12, 2020

يأتي هذا في الوقت الذي ناشد فيه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، كل من وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، خليفة الطاخر البكوش، ضرورة توفير مستلزمات التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا.

النجار كشف في خطاب له، موجه لـ”عيسى والبكوش”، توقف تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بسبب نفاذ المستلزمات الطبية، قائلاً: “بالإشارة إلى خطاب مدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز رقم 101 المؤرخ في 3 أغسطس 2020م، فإن نفاذ مشتغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا، أدى إلى التوقف كليًا عن إجراء الاختبارات للكشف عن العينات الواردة للمختبر”.

وسجلت ليبيا 6302 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 740، وبلغت الوفيات 132 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبر الماضي.