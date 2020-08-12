العريبي يستنكر تصريحات سفير بريطانيا السابق بيتر ميليت

أخبار ليبيا24 – سياسة

استنكر رئيس لجنة الطاقة وعضو لجنة الخارجية بمجلس النواب عيسى العريبي، تصريحات السفير البريطاني السابق لدى ليبيا والمستشار المالي بالاستثمارات الليبية الخارجية حالياً بيتر ميليت، والتي هاجم فيها على رئيس المجلس عقيلة صالح.

وندد العريبي، بهذه التصريحات لسفير المملكة المتحدة السابق، واصفاً إياها بـ”المرفوضة”، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

وقال العريبي، إن “هذه التصريحات لا تمثل بريطانيا العظمى والصديقة، بل تمثل مؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة باعتبار أن السفير البريطاني السابق لدى ليبيا يتقاضى مرتباته منها كونه مستشاراً خاصاً لديها”.

وأكد العريبي، أن مجلس النواب والشعب الليبي ماضون نحو السلام والوئام والتوافق والاستقرار والنماء والوحدة العادلة المتمثلة في مبادرة رئيس المجلس عقيلة صالح والتي أعلن عنها في القاهرة ضد دعاة الحرب والفوضى والتقسيم والاستفراد، على حد قوله.

وكان السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، قد انتقد مباحثات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قائلا: “إنه شخص لا يمكن الوثوق به”.

وقال ميليت في تغريدة له نشرها عبر حسابه الشخصي في “تويتر” أمس الثلاثاء: “كنت أتمنى أن يتشاور مسؤولي سفارة الولايات المتحدة في ليبيا مع أسلافهم الذين تعاملوا مع عقيله صالح، فقد تكون نصائحهم مفيدة”.

وأضاف ميليت، أن “من تعاملوا مسبقًا مع عقيلة صالح خلصوا إلى أنه لا يمكن الوثوق به، وأن هدفه الرئيسي هو حماية مصالحه الخاصة وليس مصالح الشعب الليبي”، على حد قوله.