البدء في صيانة خط المياه المغذي لمدينة بنغازي
الفرق الهندسية والفنية للجهاز تمكنت من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه
أخبار ليبيا 24 – خبر
أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي البدء في أعمال الصيانة بمنظومة الأنابيب الرئيسية بخط إجدابيا – سلوق،
الجهاز أوضح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفرق الهندسية والفنية للجهاز تمكنت من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه من خط الأنابيب .
وتابع جهاز التنفيذ أن فرق الصيانة تقوم حاليا وعلى مدار الساعة بإجراء أعمال الإصلاح والصيانة وفق الخطة المعتمدة لضمان إتمام الأعمال في أسرع وقت ممكن،
وأشار الجهاز إلى أن مدينة بنغازي يتم تزويدها حاليًا من مياه خزان عمر المختار الكبير بكمية تقدر بـ250 ألف متر مكعب يوميًا لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة وعدم انقطاعها، منوهًا إلى أن هذه المياه يتم معالجتها وتعقيمها بغاز الكلور بخزان الطلحية ومراقبتها دوريا وبصورة مستمرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.