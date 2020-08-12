البدء في صيانة خط المياه المغذي لمدينة بنغازي الفرق الهندسية والفنية للجهاز تمكنت من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي البدء في أعمال الصيانة بمنظومة الأنابيب الرئيسية بخط إجدابيا – سلوق،

الجهاز أوضح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفرق الهندسية والفنية للجهاز تمكنت من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه من خط الأنابيب .

وتابع جهاز التنفيذ أن فرق الصيانة تقوم حاليا وعلى مدار الساعة بإجراء أعمال الإصلاح والصيانة وفق الخطة المعتمدة لضمان إتمام الأعمال في أسرع وقت ممكن،

وأشار الجهاز إلى أن مدينة بنغازي يتم تزويدها حاليًا من مياه خزان عمر المختار الكبير بكمية تقدر بـ250 ألف متر مكعب يوميًا لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة وعدم انقطاعها، منوهًا إلى أن هذه المياه يتم معالجتها وتعقيمها بغاز الكلور بخزان الطلحية ومراقبتها دوريا وبصورة مستمرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.