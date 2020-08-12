الأولمبي الباجي يعتذر للأهلي بنغازي بسبب لاعب كرة قدم

سفيان بن عمران يعد من الأسماء الشابه التي تألقت في الدوري الليبي

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أخبار ليبيا 24 – رياضة

تقدم نادي الأولمبي الباجي التونسي، باعتذار رسمي لإدارة نادي الأهلي بنغازي، بخصوص دعوته للاعب، سفيان بن عمران، لحضور التدريبات وإجراء الفحص الطبي تمهيدا للتعاقد معه، دون علم ناديه المرتبط معه بعقد يتواصل لعام 2021.

وأطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة من خطاب اعتذار النادي الأولمبي الباجي، الذي عرضه نادي الأهلي بنغازي اليوم الثلاثاء.

ويعد سفيان بن عمران 25 عام من الأسماء الشابه التي تألقت في الدوري الليبي، خلال المواسم الماضيه وقدم مع الأهلي أداء مميز سواء محليا او على مستوى البطولة العربية والأفريقية .

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