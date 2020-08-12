أمن راس جدير يحبط تهريب هواتف محمولة إلى تونس

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن منفذ راس أجدير، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب شحنة هواتف محمولة على متن سيارة كانت في طريقها إلى تونس.

وقالت المديرية، إن عدد الهواتف المضبوطة في الشحنة يبلغ (441) جهازًا وكانت محملة على متن سيارة نوع (شفرولي).

وأوضحت المديرية، أن البضاعة كانت في طريقها إلى تونس بطريقة غير شرعية ووقعت عملية التهريب في الحدود الإدارية للمنفذ وتم ضبط المتهم متلبسا أثناء محاولته القيام بالتهريب وبحوزته بندقية صيد.

وقالت، إن المهرب خضع للاستجواب وتمت إحالته إلى النيابة العامة. وأشارت المديرية، إلى أن إحباط العملية جاء بعد ورود معلومات تفيد بوجود من يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد لممارسة أعمال من شأنها الإضرار بأمن الوطن والمواطن واقتصاد الدولة.