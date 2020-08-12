أغسطس 2013.. حينما كانت بنغازي تعج بالأعمال الإرهابية

أخبار ليبيا24-خاصّ

شهدت بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية وعاصمة الشرق قبل طرد الجماعات المتطرفة منها جرائم إنسانية وهجمات مروعة تعددت أساليبها بين التصفية الجسدية بالرصاص وتفجير العبوات الناسفة تحت السيارات والعمليات الانتحارية وهجمات متعددة على المنشئات الحكومية والدبلوماسية.

وقد استفادت أعداد كبيرة من الجماعات المتطرفة المتسللة من خارج البلاد من النظام الضعيف والمفكك للأجهزة الأمنية والعسكرية، الذي عقب الثورة في عام 2011، حيث مكّنها ذلك من ارتكاب جرائم الاغتيال ضد أفراد الشرطة والجيش والقضاة والصحفيين والسياسيين والنشطاء المدنيين والسياسيين والحقوقيين، وغيرهم الكثير بمأمن من العقاب.

في أغسطس من عام 2013 ضُربت بنغازي بموجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت الليبيين دونما استثناء، سرعان ما أغرقتها وسط مستنقع دامٍ تسبب في عواقب وخيمة على استقرارها وتنميتها وتطورها.

وفي ظل عدم وجود إحصاءات رسمية للعمليات الإرهابية التي شهدتها بنغازي في أغسطس 2013، أجرت وكالة أخبار ليبيا24 عملية إحصاء، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، لتلك الهجمات الإجرامية، تمثلت في التالي:

في 1 أغسطس 2013 فُجّرت عبوة ناسفة في منطقة السليماني الشرقي كانت مزروعة في سيارة “ضابط الصف أحمد البرناوي” ما أسفر عن إصابته وطفله البالغ من العمر 3 سنوات بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وفي 7 أغسطس اُغتيل “الضابط إبراهيم علي الحداد” أحد ضباط جهاز الاستخبارات العسكرية، جراء تعرضه لتفجير عبوة ناسفة ألصقت بسيارته أثناء قيادته لسيارته وسط النهار عند مفترق حي الحدائق.

وبعد يومين من هذه العملية، ترصدت عناصر متطرفة يوم 9 أغسطس في حي سيدي حسين لمقدم البرامج في قناة ليبيا الحرة، المذيع الشاب، عزالدين قوصاد “فلسطيني الجنسية” وأطلقت عليه رصاصات غادرة بعد أن ركب سيارته أودت بحياته.

وبعد أيام من اغتيال قوصاد، نجت زميلته، خديجة العمامي، مديرة مكتب القناة التلفزيونية في بنغازي، في 12 أغسطس، من محاولة اغتيال بعدما أطلق في اتجاه سيارتها رصاصات.

وبعد يوم واحد من محاولة اغتيال الصحفية خديجة العمامي، تعرض آمر الكتيبة (11) التابعة للقوات الخاصة “الصاعقة” ببنغازي، العقيد الذي يحمل رتبة عميد الآن، جلال أحمد العرفي، يوم 13 أغسطس 2013، لتفجير عبوة ناسفة زرعت في سيارته في منطقة قاريونس، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور بليغة في جسده خاصة رجله اليمنى، نقل على إثرها للمستشفى، وبعد رحلة علاج طويلة داخل وخارج ليبيا أضطر الأطباء إلى بتر رجله.

وفي يوم 17 أغسطس 2013 وفي إطار الهجمات الإرهابية على البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وقع انفجار صغير بعبوة ناسفة وضعت داخل حقيبة، استهدف القنصلية المصرية في حي الفويهات ببنغازي، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأمن بجروح وتحطم نوافذ القنصلية والمباني المجاورة.

وفي يوم 19 أغسطس اُغتيل القاضي المتقاعد مفتاح محمد اشقيم الخفيفي، بعد تلقيه رصاصة في رأسه، أثناء خروجه من منزله متوجهًا إلى مسجد سودة بنت زعمة القريب من سكنه في حي السلماني الشرقي “امتداد شارع سوريا” لأداء صلاة الفجر.

وأفاد شهود، أن اغتيال القاضي مفتاح محمد الخفيفي جاء على خلفية آراءه المضادة للجماعات المتطرفة، التي كانت تسيطر على بنغازي في تلك الفترة، وكذلك استنكاره الشديد والعلني، لعملية اغتيال مقدم البرامج عزالدين قوصاد الذي كان قبل اغتياله إمامًا وخطيبًا لمسجد سودة بنت زعمة.

هكذا كانت بنغازي، قبل طرد واجتثاث الإرهابيين منها، حيث كانت مشاهد استهداف الضحايا إما بفعل تفجير عبوات ناسفة داخل سياراتهم، وإما بفعل القتل بالرصاص، أمام منازلهم أو مقار عملهم أو في سياراتهم.

والآن في أغسطس 2020 وبعد أن استطاع الليبيين من أهالي بنغازي ومناطق الشرق قاطبة، من اجتثاث الإرهابيين، أصبح المشهد في المدينة مختلفًا بشكل جذّري، إذ لم يعد لأنباء التفجيرات والاغتيالات أية عناوين.