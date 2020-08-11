نادي أبوسليم يجري تعاقدات جديدة استعدادا للدوري الممتاز

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أعلن نادي أبوسليم الرياضي في مؤتمر صحفي عقد بمقر إدارة النادي الإثنين توقيع عقد جديد مع اللاعب هشام سحيله القادم من الأولمبي الزاوية، كما أعلنت إدارة نادي أبوسليم تجديد عقد اللاعبين سيف النصر جدّور وأسعد أبحور.

وأكدت إدارة أبوسليم، أن لجنة التعاقدات لازالت تتفق مع عدد من اللاعبين لضمهم لصفوف الفريق.

وتأتي هذه التعاقدات بعد إعلان الاتحاد الليبي لكرة القدم عن موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في الخامس عشر من أكتوبر القادم.